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Систему индивидуальных пенсий в РФ можно запустить с 2020 года — Силуанов

Экономика

На сегодняшний день детали указанной системы уже находятся на обсуждении в правительстве РФ

Москва, 7 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  Накопительную система пенсий, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) в России можно будет запустить через два года. Об этом в ходе Московского финансового форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день детали указанной системы уже находятся на обсуждении в правительстве РФ. Он также отметил, что данная схема пенсионных накоплений будет работать как на экономику, так и на гражданина.

Добавим, согласно концепции ИПК, граждане сами должны формировать накопительную часть своей пенсии через вклады в негосударственных пенсионных фондах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент России ИА REGNUM внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

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Пенсионная реформа
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