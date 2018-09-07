Компания из Сингапура купит гостиницу «Афросиаб Палас» в Самарканде

Самарканд, Узбекистан, , 14:00 — REGNUM Гостиница «Афросиаб Палас» в Самарканде будет продана сингапурской компании Exim Investments Ple LTD, сообщает 7 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Компания из Сингапура получит также 1,9 га прилегающей территории. Однако новым собственникам придется выплатить долги по заработной плате, а также погасить все кредиты. Кроме того, компания инвестирует в развитие гостинцы $12 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Узбекистана планирует продать свою долю в одноименной гостинице в центре Ташкента. Государству принадлежит 80,13% в предприятии ООО Otel O’zbekiston.

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