Фирма, связанная с экс-главой «Татфондбанка», расторгла сделку на 830 млн

Казань, , 13:52 — REGNUM Банкротящаяся компания — производитель муки ООО «Дрожжановский элеватор», аффилированная с бывшим председателем правления обанкроченного «Татфондбанка» Робертом Мусиным, признала недействительной сделку по передаче простых векселей ПАО «Сбербанк» на сумму 830 млн рублей. Векселя в феврале 2017 года были переданы другой компании из Казани в счёт оплаты по договору поставки. Акты приёма-передачи векселей были признаны недействительными, второй стороне предстоит выплатить 830 млн рублей. Определение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 10 декабря 2010 года, но с 28 апреля 2017 года находится в стадии ликвидации. Основной вид деятельности — производство муки, уставный капитал — 38 474 000 рублей. Владельцы — ОАО «Каратунское хлебоприёмное предприятие» (с ноября 2017 года находится в стадии ликвидации) и ООО «Татсельхозпродукт» (в стадии ликвидации). Последним владеет группа лиц, в том числе экс-глава ТФБ Роберт Мусин (доля — 19%), еще 34,5% принадлежит ООО «Интрейдпром», оиносящемуся к холдинговой компании «Золотой колос», где Роберт Мусин выступал соучредителем. И ООО, и холдинговая компания на сегодня также в стадии ликвидации.

В апреле 2017 года компания была признана банкротом. Конкурсным управляющим назначен Ренат Гафаров. К компании претензии имели «Ак Барс Банк» — свыше 490,6 млн рублей, обанкроченный «Татфондбанк» — свыше 2,86 млрд рублей. Всего на июнь 2018 года в реестр кредиторов компании включены требования на сумму свыше 6,727 млрд рублей.

В рамках процедуры банкротства конкурсный управляющей проводит работу по оспариванию сделок, совершенных в период появления проблем у ООО.

Среди последних оспоренных сделок — передача векселей ПАО «Сбербанк» в феврале 2017 года на общую сумму 830 млн рублей. Суд признал сделку недействительной и взыскал с получателя, ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», 830 млн рублей.