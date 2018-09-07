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Правительство предлагает отменить комиссию за перечисление курортного сбора

Экономика

Это снизит финансовую нагрузку операторов, уверены авторы законопроекта

Правительство предлагает отменить комиссию за перечисление курортного сбора
Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР
На курорте

Москва, 7 сентября 2018, 13:45 — REGNUM  Законопроект, направленный на снижение финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в регионах РФ, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Речь идет об операторах, которые должны перечислять курортный сбор в бюджет субъекта РФ. Как отмечают авторы законопроекта, в ходе реализации закона о введении в некоторых регионах РФ курортного сбора в качестве эксперимента, возникла проблема увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора. В частности, при перечислении средств в региональный бюджет кредитные организации взимают комиссию.

В связи с этим правительство предлагает прописать в законе, что за подобные операции комиссия не взимается.

Курортный сбор был введен в четырех субъектах РФ с 1 мая 2018 года. Сбор появился в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Вырученные средства уходят в региональные бюджеты и должны быть направлены на развитие курортной инфраструктуры.

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Введение курортного сбора в регионах России
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