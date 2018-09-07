Китайские туристы оформили почти четверть всех электронных виз в Узбекистан

Ташкент, , 13:40 — REGNUM За 50 дней туристы иностранных государств оформили 9 073 электронные визы для въезда в Узбекистан, сообщили 7 сентября в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

Туристы из Китая оформили 2 043 (22,5%) электронные визы, из США — 998 (11%), Великобритании — 900 (10%), Индии — 716 (7,9%), Франции — 588 (6,5%), Германии — 509 (5,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Узбекистане была запущена систем выдачи электронных виз иностранным студентам. За первые 15 дней электронные визы оформили 2 784 туриста.

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