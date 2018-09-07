В Чувашии определились с преференциями для резидентов ТОСЭР

Чебоксары, , 13:38 — REGNUM В Чувашии будут установлены льготы для резидентов Канаша, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующий проект закона вынесен на рассмотрение Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Моногороду Канаш в марте 2018 года присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Согласно федеральным требованиям, организациям, которые получили статус резидента ТОСЭР, должны быть предоставлены налоговые льготы.

В Чувашии предлагают установить следующие налоговые преференции. По налогу на прибыль организаций ставку планируется установить в пределах суммы налога, подлежащей зачислению в республиканский бюджет, в размере 5% в первые пять налоговых периодов, 10% — в последующие пять налоговых периодов. Также предлагается обнулить ставку в отношении имущества, учитываемого на балансе резидента, в течение 10 лет с момента постановки его на учёт. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, планируется установить налоговую ставку в размере 3%.

«Вышеуказанные налоговые преференции направлены на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канаш.

В результате установления налоговых льгот выпадающие доходы консолидированного бюджета Чувашской Республики по вышеуказанным налогам не планируются, поскольку будут образованы новые производства с созданием порядка 1547 рабочих мест (нарастающим итогом к 2027 году)», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о присвоении 19 моногородам статуса территории опережающего социально-экономического развития, в их число вошёл чувашский Канаш. Отмечалось, что получение статуса позволит «обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест». Что касается Канаша, то, по расчётам, это позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих организаций, повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 1500 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме 7,8 млрд рублей.

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Также для моногородов определено 13 видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности по инвестиционным проектам. К примеру, для Канаша это — растениеводство и животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков и одежды, кожевенное производство, химическое производство, металлургия, а также производство электрического оборудования, машин, кузовов, полуприцепов, готовых металлических изделий и прочей неметаллической минеральной продукции.

Всего в России более 300 моногородов.