Лишь бы не было дефолта. Гройсман оправдывает рост цен на газ и новые займы

Киев, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что местные власти также несут ответственность за рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку они занимаются модернизацией инфраструктуры. Об этом Гройсман заявил 7 сентября во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

«Тарифы устанавливает не центральное правительство. Составляющая тарифов и существенная доля затрат — это, в том числе и ответственность местных властей. Кто модернизирует и внедряет новые технологии, там затраты меньше, поэтому разница в тарифах тоже разная по всей Украине», — сказал Гройсман.

По его словам, повышение цен на газ якобы откроет Украине доступ на внешние рынки финансовых заимствований.

«Не я первый подписывал эти обязательства на повышение этих цен. Первый раз они были подписаны еще в 2009 году. Я вам покажу меморандум. Но если постоянно обманывать западных партнеров, они начинают смотреть не в нашу сторону, а от нас. Это вынужденный шаг, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках, для обслуживания и отдачи долгов», — пояснил Гройсман.

При этом он заверил, что не является сторонником роста цен на газ.

«Из 45 млн украинцев никто не поддерживает изменение цены на газ. И я среди этих 45 млн тоже. Для чего нам нужно выполнять обязательства перед международными организациями? Для одной цели — у нас с вами с 2005 года по 2013 год накоплено 50 млрд долл внешних долгов… Каждый год мы тратим на обслуживание этих долгов 130 млрд грн — 5 млрд долл. Их надо где-то взять и заработать. Но вместо того, чтобы взять деньги, вложить их в экономику и получить экономический рост и с экономического роста давать людям нормальные зарплаты, пенсии и т.д., давали подачки», — считает Гройсман.

В то же время премьер признался, что не знает другого способа погасить внешние долги, кроме как повысить цены на газ. Примечательно, что депутаты Рады так и не высказали свои предложения по выплате внешних долгов без поднятия цен на газ.

«Возьмите на себя ответственности и расскажите, как, не выполняя этого задания, отдать деньги международным институциям, которые брали не мы? Покажите мне этот сценарий, и я поставлю под ним свою подпись. Но такого сценария не имею. Это наш вынужденный шаг. Я понимаю, что мои друзья и недруги будут показывать пальцем и говорить, что это Гройсман (поднял цены — ред.)… Но я считают, что это ответственность перед государством и завтрашним днем. Моя задача — не допустить дефолт, обеспечить стабильность, снизить инфляцию, восстановить кредитование национальной экономики. Это можно сделать тогда, когда нам не будут мешать внешние долги», — сказал Гройсман, обращаясь к депутатам.

Он напомнил, что правительство Арсения Яценюка провело реструктуризацию внешних долгов. При этом международные кредиторы списали Киеву 5 млрд долл долга.

«Было списано более 5 млрд долл долгов. Потом произошла реструктуризация долгов по годам. Пришло время платить. И 2018 и 19, 20, 21, 22 и 23 гг. нужно эти деньги отдавать. Но на эти деньги есть условия, что в Украине должна быть единая цена на газ, должен быть создан антикоррупционный суд, должен быть выполнен еще ряд заданий, что, по их мнению (мнению международных кредиторов) сделает Украину сильнее. Мы идем в этой парадигме», — добавил Гройсман.

Как сообщалось, 3 сентября премьер-министр Гройсман назвал неизбежным повышение цены на газ для населения. «Моя задача — при неизбежности изменения цены проработать все механизмы дополнительной социальной защиты», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что повышение цен на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша.

Напомним, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (244 долл) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго.