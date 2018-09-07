Пятница, 7 Сентября 2018 года
14:07:11 МСК

Греф: повышение пенсионного возраста повысит жизненный уровень пенсионеров

Экономика

Пенсионные изменения необходимы также для долгосрочной стабильности российской экономики — считает глава Сбербанка

Греф: повышение пенсионного возраста повысит жизненный уровень пенсионеров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Греф

Москва, 7 сентября 2018, 13:09 — REGNUM  Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что пенсионная реформа направлена «на повышение жизненного уровня пенсионеров». Об этом глава финансовой организации заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Грефа, пенсионные изменения необходимы для долгосрочной стабильности российской экономики.

«Те, кто понимают, что долгосрочная стабильность экономики страны, ее социальной сферы превыше политических интересов, не могут занимать иную позицию, кроме как позицию поддержки (пенсионной реформы — прим. ИА REGNUM )», — подчеркнул глава Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Читайте также: Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пенсионная реформа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить