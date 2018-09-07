На Украине корова может попасть в Красную книгу

Киев, , 13:05 — REGNUM С 1980-х годов по сегодняшний день количество голов крупного рогатого скота на Украине сократилось в десять раз, заявила заместитель генерального директора по общим вопросам группы компаний «УкрЛендФарминг» Ирина Новикова, сообщает 7 сентября УНИАН.

По ее словам, в 1980-е годы на Украине было более 27 млн голов крупного рогатого скота, сегодня — на порядок меньше. Если так пойдет и дальше, то корову «занесут в Красную книгу Украины», сетует эксперт.

Она добавила, что за семь месяцев 2018 года экспорт говядины с Украины упал в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в 2017 году Украина экспортировала 41,8 тыс. т говядины.

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