Инфраструктурные проекты несут новые вызовы для евразийской интеграции?

Москва, , 13:02 — REGNUM Глобальные инфраструктурные проекты должны привлекать больше внимания государства для их успешной реализации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил управляющий директор по ТИИ Евразийского банка развития (ЕАБР) Тимур Абдуллаханов на Конгрессе евразийских СМИ в Алма-Ате.

«Рынок инфраструктуры и транспорта очень некоммерциализируемый. В нём большую роль должно играть государство. Как это будет, нам пока что не очень понятно. Но банк видит свою миссию в поиске таких проектов», — заявил Абдуллаханов.

По его словам, один из вызовов инфраструктурных проектов заключается в их долгосрочности — результаты работы, которая может длиться по несколько лет, часто остаются долгое время неочевидными для инвесторов и тем более не приносят немедленного коммерческого эффекта.

Строительство транспортно-логистических центров, больших высокоскоростных магистралей — проекты, имеющие крайне большой срок окупаемости, а для частного инвестора фактически его не имеющие. Они имеют мощный позитивный эффект, но он носит косвенный и макроэкономический характер, отметил эксперт.

Решение, которое нашло правительство, заключается в механизме концессии, государственно-частном партнёрстве. Оно открыло возможность для реализации ряда стратегических проектов, но в целом заменить государственные инвестиции такой подход не может. При этом интерес государства в последнее время к этой сфере существенно ослаб.

«Ситуация складывается такая, что в федеральном бюджете РФ и Казахстана происходит серьёзное секвестирование (сокращение) финансирования инфраструктуры. А можно сказать, что его не было и раньше на нормальном уровне. Теперь перспективы вообще становятся туманными. Куда прилагать инвестиции? Надо понимать, что у банкиров под инвестициями понимают вложения, когда они возвратные. На сегодня нет ни одного крупного проекта, где был бы понятный механизм инвестиций», — подчеркнул Абдуллаханов.

Отметим, что в настоящее время инфраструктурные проекты разных мсштабов представляют собой основное направление ЕАБР — половину всего портфеля как по балансу, так по подписанным договорам составляет именно инфраструктура. В 2018 году банк подписал на сумму 600 млн долларов США, а по итогам года должен выйти к миллиарду.

Сделки, которые осуществляет ЕАБР, не может предложить ни один коммерческий банк. Помимо того, что ЕАБР предлагает более длинные сроки кредита, в последний год-два банк также предлагает пока что практически эксклюзивные в российской практике проекты и продукты — субординированное кредитование и мезонинное финансирование.

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