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Финансовую пирамиду не могут распознать 72% граждан России

Экономика

«У населения РФ есть интерес к повышению финансовой грамотности»

Москва, 7 сентября 2018, 13:00 — REGNUM  Около 12% населения РФ можно отнести к той категории, представители которой отличаются хорошим уровнем финансовой грамотности. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 7 сентября заявила гендиректор Национального агентства по финансовым исследованиям Гузелия Имаева, выступая на Московском финансовом форуме.

«Но я призываю не посыпать голову пеплом, — уточнила она. — У РФ неплохие показатели. В рамах «Большой двадцатки» она занимает по уровню финансовой грамотности девятое место. Положительный факт — у населения РФ есть интерес к повышению финансовой грамотности, и каждый второй актуализировал эту тему и готов в этом направлении двигаться».

Кроме того, она поделилась результатами исследования, которое показало, что 36% граждан России не понимают связи между доходностью вложений и рисками их потери.

«Второй аспект немаловажный: 72% не могут распознать финансовую пирамиду в списке способов вложения денег, а 88% не знают, какие институты защищают права на рынке финансовых услуг», — заявила Имаева. — 44% не делают сбережений, так как нет такой возможности. 19% не делают, хотя такая возможность есть».

Также она рассказала, что 52% жителей без ошибок определяют доход по вкладу без капитализации и 42% — по вкладу с капитализацией.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 и 7 сентября в столице проходит третий Московский финансовый форум.

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Московский финансовый форум
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