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Иск правительства Москвы к ряду застройщиков отозван

Экономика

Правительство Москвы 3 сентября подало иск к нескольким застройщикам

Иск правительства Москвы к ряду застройщиков отозван
AJEL
Правосудие

Москва, 7 сентября 2018, 12:58 — REGNUM  5 сентября истец подал ходатайство о возвращении искового заявления. Данная информация имеется в картотеке арбитражных дел.

Из карточки, размещенной на сайте «Электронного правосудия», следует, что ответчиками должны были выступить три компании — АО «Мосстроймеханизация-5», АО «Строительное управление №155», АО «Домостроительный комбинат №1».

Исковое заявление поступило в суд, но не было принято к производству. Картотека не содержит информации о предмете иска.

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