Слухи об обвале рубля преувеличены — эксперт

Москва, , 12:45 — REGNUM И снова профессиональные «плакальщики» предрекают обвал рубля. Этот процесс происходит уже довольно регулярно, можно отметить, что реакция на санкции стала отличным источником для раскачки стоимости валюты на порядок сильнее, чем само их действие. Конечно, есть еще и скупка валюты Минфином (сейчас, через ЦБ), а также вопросы по выплатам внешнего долга, но все эти факторы не являются достаточными для обрушения рубля, как и дефолта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

«В краткосрочной перспективе спекулятивный капитал и правительство смогли создать напряжение, которое снижает стоимость отечественной валюты, но для его долгосрочного воздействия не хватает объективных условий. Да, участники рынка ставят позиции против рубля, хотя он и сильно недооценен, а правительство продолжает наполнять федеральный бюджет за счет получения выручки от экспортеров, но уже можно отметить точку сопротивления, ниже которой не готовы опускаться ни те, ни другие», — пояснил эксперт.

В ближайшее время рубль так и останется в коридоре — 65−70 за доллар. Поддержкой останется реальная экономика и рост экспортной выручки на 50% к августу 2018 года, а также рост ЗВР вне США, в том числе и в драг. металлах. Данные по реальному ВВП и рост прямых инвестиций в страну привлекают крупный бизнес, в отличие от спекулянтов, поэтому замещение капиталов продолжается.

«Что касается ситуации на окончание года, то здесь вступают факторы другого плана — Брексит в ЕС, сенатские выборы в США, новые санкции, окончание острой фазы в Сирии, а также подъем ключевой ставки ФРС США и ЦБ РФ на 0,5. Можно отметить, что евро будет стоить уже ниже доллара, а рубль постепенно будет двигаться к коридору 60−65 за доллар, поэтому Минфин РФ спокоен за его будущее», — считает Пейсатый.

Как сообщало ИА REGNUM , вице-премьер Российской Федерации, министр финансов Антон Силуанов считает, что российский рубль является недооценённой валютой. По его словам, российский рубль недооценён из-за антироссийских санкций, а также нестабильности на развивающихся рынках. При этом вице-премьер не берется прогнозировать курс национальной валюты.

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