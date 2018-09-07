Пензенским машиностроителям пообещали «перезагрузку»

Пенза, , 12:44 — REGNUM Представителям пензенских предприятий, входящим в региональное отделение Союза машиностроителей России, предстоит испытать «перезагрузку» — комплекс изменений, направленных на дальнейшее развитие организации, сообщает 7 сентября пресс-служба холдинга «Технодинамика».

Обсуждение амбициозных изменений прошло в Пензе с участием куратора отделения, гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, сотрудника регионального департамента аппарата «СоюзМаша России» Ксении Митиной и начальника управления персонала «Технодинамики» Андреем Сударевым.

Результатом этой работы стал новый эффективный план развития отделения «СоюзМаша» на ближайшие четыре месяца. В первую очередь участники встречи решили заняться его рекламой и продвижением.

«Его деятельность точно так же нуждается в рекламе, как и продукция, которую производят предприятия, — подчеркнул Сударев. — Люди рабочих профессий, руководители различного уровня, студенты, чиновники, политики — все хотят знать о том, какие изменения происходят в отрасли. Мы обязаны и можем предоставить им такую информацию всеми доступными способами».

Отмечается, что в организации Союза машиностроителей в Пензе состоят шесть предприятий: Объединение им. В. А. Ревунова, Радиозавод, НИИ электронно-механических приборов, компания «СтанкоМашСтрой», Сердобский машиностроительный завод, предприятие «Белинсксельмаш» и Нижнеломовский электромеханический завод. Также в союз входят представители других предприятий и Пензенская государственная технологическая академия. Всего региональное отделение общероссийской общественной организации насчитывает 572 человека.

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