Три авиакомпании наказали на 1,5 млн рублей за дорогие билеты в Махачкалу

Махачкала, , 12:44 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану наказало трех авиаперевозчиков, выполнявших рейсы из Москвы в Махачкалу. По данным ведомства на 500 тыс. рублей оштрафованы компании «Победа», «ЮТэйр» и «НордСтар».

Ранее жители региона пожаловались на непомерно большую цену билетов на перелет по маршруту Махачкала — Москва — Махачкала. Антимонопольщики решили проверить из чего складывается такая высокая стоимость проезда. Запросив сведения у компаний-перевозчиков о том, какие затраты требуются для перевозки одного пассажира по этому маршруту и об общем количестве реализованных по этому маршруту билетов эконом-класса, и не дождавшись ответа, управление ФАС возбудило административное дело.

По результатам его рассмотрения было вынесено решение о штрафах на общую сумму 1,5 млн рублей.

Читайте также: Дагестанцы отмечают резкий рост цен на авиабилеты в Махачкалу

Напомним, вопрос о резком повышении цен на авиабилеты до Москвы жители Дагестана не раз задавали местным властям, Он также прозвучал на встрече руководства Дагестана с заместителем руководителя ФАС России Сергеем Пузыревским во время его визита в июне 2018 года. Он сообщил, что ведомство уже разбирается с тем, как образуются цены на авиабилеты.

«На сегодняшний день мы разбираемся с этой ситуацией, думаю, результат должен быть», — цитирует Пузыревского «Черновик».

Читайте также: Гендиректор ОАО «Авиалинии Дагестана»: Рост цен на авиабилеты от компании не зависит