«ЦБ РФ могут вынудить повысить ключевую ставку»

Москва, , 12:39 — REGNUM США и Великобритания, в отношении пресловутого «дела Скрипалей», способны спровоцировать массовые распродажи российских активов и отправить курс рубля выше психологического уровня в 70,00 за доллар и далее к историческим минимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

«6 сентября при закрытии сессии курс доллара США составил 69,45 руб./доллар, что на 1,2 рубля выше закрытия предыдущих торгов. При этом доллар достигал отметки 69,64 руб./ доллар впервые с марта 2016 года. Евро стоил 80,67 руб./EUR, поднявшись на 1,28 рубля. Ранее в ходе торгов евро тестировал отметку 80,85 руб./EUR1 впервые с 1 марта 2016 года. Помимо политических факторов, давление на российский рынок может оказать внешний негативный фон из-за снижающихся котировок нефтяных контрактов и дешевеющих акций нефтегазовых компаний», — считает эксперт.

Важным фактором давления на решение ЦБ РФ остается ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, усиление внешнеторговых ограничений, беспрецедентное инфляционное давление на развивающихся рынках и устойчивая тенденция к ответному повышению процентных ставок. Наконец, ускоренный отток капитала из России в 2018 году ($41 млрд вместо ожидавшихся ранее $18 млрд по данным Минэкономразвития) и выход нерезидентов из российских государственных ценных бумаг подтолкнули доходность ОФЗ к самым высоким значением за последний год.

«Банки одними из первых продемонстрировали готовность к более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, открыв новый сезон повышения ставок по банковским депозитам, опережая соответствующее решение со стороны регулятора. В итоге средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках РФ по депозитам физлиц за последнюю декаду августа выросла до 6,559% годовых — максимальных шестимесячных значений.

Все эти факторы в совокупности могут понудить Центробанк предпринять упреждающие действия и повысить ключевую ставку, приведя ее в соответствие с требованиями настоящего момента», — считает Попов.

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