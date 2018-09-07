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Папа Франциск: безработица в Европе вызвана культом денег

Экономика

В западном мире в центре экономики находятся не люди, а деньги, сказал глава Католической церкви

Папа Франциск: безработица в Европе вызвана культом денег
Иван Шилов © ИА REGNUM
Папа Франциск

Ватикан, 7 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  В современном западном мире в центре реальной экономики находятся не люди, а деньги, что связано с ошибочным мнением о том, что «деньги делаются с помощью денег», сказал в интервью Il Sole 24 Ore в пятницу, 7 сентября, глава Католической церкви папа Франциск.

«Настоящие деньги производятся с помощью работы. Работа, а не деньги, подтверждает достоинство человека», — сказал Франциск.

По словам главы Католической церкви, безработица в европейских странах — это «следствие той экономической системы, которая больше не способна создавать рабочие места, потому что поставила в центр своего внимания идола, имя которому — деньги».

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