Папа Франциск: безработица в Европе вызвана культом денег

Ватикан, , 12:21 — REGNUM В современном западном мире в центре реальной экономики находятся не люди, а деньги, что связано с ошибочным мнением о том, что «деньги делаются с помощью денег», сказал в интервью Il Sole 24 Ore в пятницу, 7 сентября, глава Католической церкви папа Франциск.

«Настоящие деньги производятся с помощью работы. Работа, а не деньги, подтверждает достоинство человека», — сказал Франциск.

По словам главы Католической церкви, безработица в европейских странах — это «следствие той экономической системы, которая больше не способна создавать рабочие места, потому что поставила в центр своего внимания идола, имя которому — деньги».