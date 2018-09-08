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Как может удвоиться экспорт российского угля на восток?

Экономика

Из обзора наиболее значимых событий транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран

Как может удвоиться экспорт российского угля на восток?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Морской порт

Санкт-Петербург, 8 сентября 2018, 15:19 — REGNUM  О том, какие события произошли в транспортно-транзитной отрасли России и ближнего зарубежья, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Анна Мейзер.

Азиатско-Тихоокеанский регион может стать партнером первостепенной важности для российской угольной отрасли, если сбудется прогноз экспертов, комментирующих заседание президентской комиссии по ТЭК, состоявшейся 27 августа. Выводы довольно масштабны: экспорт российского угля в восточном направлении может возрасти вдвое. На сегодняшний день между восточными и западным направлениями существует определенный паритет: по 100 млн тонн угля экспортирует Россия на каждом из них.

Но ЕС планирует сократить потребление угля, в то время как страны Азии отказываться от него не собираются. Тем не менее, для, например, рижского порта порядка 40% грузооборота составляет именно уголь. Россия также развивает транспортно-грузовую инфраструктуру, о чем свидетельствует начало строительства на западном берегу Кольского залива комплекса перегрузки угля «Лавна».

Узнайте детали: Порты: Афганистан тоже хочет в «Шёлковый путь»

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