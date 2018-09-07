«Крепкая пенсионная система в будущем требует выстроить базис сегодня»

Мурманск, , 12:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин абсолютно отчетливо объяснил, почему необходимо повышать пенсионный возраст и предпринимать это шаг именно сегодня, не перекладывая ответственность на будущие поколения. Значительной части населения стало понятно, что бездействие может привести к плачевным последствиям, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

«Для предприятий, работающих на Крайнем Севере, очень важно, что все региональные льготы, которые были ранее, сохранятся. На нашем предприятии работают порядка 1300 человек, из которых 17% на данный момент являются пенсионерами. Эта категория сотрудников и ранее поддерживалась руководством предприятия, и после проведения пенсионной реформы поддержка будет продолжена», — подчеркнул директор предприятия.

Поддержка осуществляется потому, что довольно сложное производство требует высокой квалификации и опыта, они являются основным залогом производительности труда и эффективности предприятия. Люди предпенсионного и пенсионного возраста, помимо высокой квалификации и знаний, ещё обладают дополнительной наставнической функцией, которая дает возможность молодым специалистам, приходящим на предприятие, получать знания от опытных работников и плавно встраиваться в производственный процесс. Важно и правильно, что президент поручил закрепить на законодательном уровне гарантии людей предпенсионного возраста.

«Главное, чтобы при проведении пенсионной реформы не было перегибов с другой стороны, чтобы не было злоупотреблений, за этим надо следить и анализировать переходный период. Ситуация в пенсионной системе, как в бизнесе — если хочешь получать отдачу в будущем, нужно строить базис сегодня. Если понятно, что нужно искать ресурсы для достойного уровня обеспеченности пенсионеров в будущем, то, безусловно, необходимо производить конкретные конструктивнее действия, что и делают власти», — высказал свое мнение Масько.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»