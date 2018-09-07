Скоростной электропоезд совершил первый рейс из Воронежа в Ростов-на-Дону

Воронеж, , 12:00 — REGNUM Первый технический рейс из Воронежа в Ростов-на-Дону совершил 6 сентября скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС1. В перспективе, говорят представители РЖД, рейсы скоростных электропоездов могут быть пущены из Воронежа в Липецк, Курск и даже в регионы Северного Кавказа.

В составе, изготовленном по заказу РЖД компанией Siemens AG, пять вагонов, рассчитанных в общей сложности на 466 сидячих мест. Поезд может развивать скорость до 160 км/ч — время пути от Воронежа до Ростова-на-Дону занимает не более шести часов. Для сравнения, время в пути в обычных поездах от Воронежа до Ростова сегодня составляет от восьми до 14 часов.

«Сейчас мы хотим опробовать маршрут Воронеж — Ростов-на-Дону. Необходимо понять, какие узкие места есть в путевом комплексе, готова ли инфраструктура к приему этого подвижного состава», — цитирует начальника ЮВЖД Сергея Задорина РИА «Воронеж».

Он добавил, что в числе перспективных направлений — запуск рейсов «Ласточки» из Воронежа в Липецк, Курск, а также направление Северного Кавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось о планах РЖД запустить по маршруту Москва — Воронеж поезд «Ласточка», летом 2016 года даже провели тестовый пуск поезда — время в пути составило 4 часа 57 минут.