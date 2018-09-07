Нацбанк Украины потратил на поддержку гривны $700 млн

Киев, , 11:37 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) потратил $700 млн на поддержку гривны с начала третьего квартала, заявил глава регулятора Яков Смолий, сообщает 7 сентября УНИАН.

По его словам, НБУ потратил миллионы долларов, чтобы сгладить слишком сильные колебания обменного курса.

Напомним, по данным НБУ, в августе гривна упала по отношению к доллару на 5,7%, по отношению к евро — на 5,8%. Регулятор отметил, что причина падения гривны — финансовая нестабильность в Турции, а также негативные ожидания накануне осени. В августе НБУ потратил $651 млн на сдерживание колебаний курса.

Девальвация гривны к доллару в июле составила 2,2%.