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Могут ли люди России больше верить в свои силы?

Экономика

Как сделать так, чтобы число желающих делать в России настоящее дело увеличилось?

Могут ли люди России больше верить в свои силы?
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Мерзость запустения

Москва, 9 сентября 2018, 11:15 — REGNUM  Катастрофическая ситуация, сложившаяся с деловой активностью в России, заставляет задуматься о будущем страны. Способно ли нынешнее государство поднять социально-экономическую сферу или хотя бы не допустить ее падения, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

По результатам опросов стало известно, что более 80% собственников в России готовы продать свои активы, и лишь 32% инвесторов желают открыть новые проекты. На этом фоне оптимизм, раздуваемый в официальных новостях, выглядит совершенно неуместным. Вера в себя и свою страну находится в России на удручающе низком уровне, и это может стать причиной серьезных провалов в самом ближайшем будущем.

Касается ли дело российской глубинки, которая, собственно, и является настоящей опорой страны, или проблем столицы, — везде можно увидеть сокращение экономической активности, увольнения, наступающее запустение. Возможно, граждане и поверили бы в свои силы, если бы государство изменило свое отношение к местным инициативам. Но до сих пор зависимость от рыночно-олигархического наследства для российского государства слишком велика. Есть ли шанс его преодолеть?

Читайте статью: Активы продаются, земли пустеют: реальность опровергает официоз

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