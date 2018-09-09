Могут ли люди России больше верить в свои силы?

Москва, , 11:15 — REGNUM Катастрофическая ситуация, сложившаяся с деловой активностью в России, заставляет задуматься о будущем страны. Способно ли нынешнее государство поднять социально-экономическую сферу или хотя бы не допустить ее падения, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

По результатам опросов стало известно, что более 80% собственников в России готовы продать свои активы, и лишь 32% инвесторов желают открыть новые проекты. На этом фоне оптимизм, раздуваемый в официальных новостях, выглядит совершенно неуместным. Вера в себя и свою страну находится в России на удручающе низком уровне, и это может стать причиной серьезных провалов в самом ближайшем будущем.

Касается ли дело российской глубинки, которая, собственно, и является настоящей опорой страны, или проблем столицы, — везде можно увидеть сокращение экономической активности, увольнения, наступающее запустение. Возможно, граждане и поверили бы в свои силы, если бы государство изменило свое отношение к местным инициативам. Но до сих пор зависимость от рыночно-олигархического наследства для российского государства слишком велика. Есть ли шанс его преодолеть?

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