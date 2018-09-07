Собянин готовится к пенсионной реформе и обещает модернизировать больницы

Москва, , 11:17 — REGNUM В столице РФ будет выстроена специальная система, связанная с повышением квалификации и получением второй профессии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме 7 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы примем ряд решений, нацеленных на то, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя более уверенно, — заявил Собянин, комментируя возможное повышение пенсионного возраста в России. — Московские льготы, которые были привязаны к пенсиям, будут привязаны к возрасту. Мы, конечно, выстроим специальную систему, связанную с повышением квалификации и получением второй профессии. Есть сеть профессиональных колледжей, которые могут обеспечить около 50 тыс. мест для повышения квалификации. Мы сделаем это бесплатно. И конечно это улучшение здравоохранения. Это и приоритетная профилактика. Прохождений диспансеризаций. Она должна включать все необходимые исследования, которые проводятся в европейских клиниках».

Кроме того, мэр Москвы отметил, что учреждения здравоохранения будет обеспечены оборудованием нового поколения.

«Это серьезная модернизация амбулаторного и стационарного звена», — заявил Собянин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что туристический поток в столицу увеличился на 70%, что повлекло изменение сегмента торговли в центре города и повлияло на ассортимент товаров.

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