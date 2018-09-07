В Москве стали меньше торговать бриллиантами и больше спортивной обувью

Москва, , 11:09 — REGNUM Туристический поток в Москве увеличился более чем на 70%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 7 сентября на Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Чем больше концентрация населения, тем выше производительность труда, — заявил Собянин. — Если мы хотим увеличивать количество высокотехнологических рабочих мест, то нужна концентрация. Не скученность, а концентрация. Возьмите водителя автобуса. Когда он везет пассажиров в сельской местности, то проезжает 10 км и перевозит 10 человек. В Москве на этом же расстоянии он везет 50 человек. Производительность труда у него в пять раз выше. То же касается всей остальной сферы услуг. Концентрация ведет и к повышению качества образования. МГУ в каждом поселении не построишь».

Кроме того, мэр ответил на вопрос о том, как программа благоустройства отразилась на деловой атмосфере столицы.

«Говорят, что благоустройство центра города ухудшило условия ведения бизнеса для магазинов и ресторанов на центральных улицах, — сказал Собянин. — В экономике это занимает доли процента и никак не влияет на ВРП города. Во-вторых, на самом деле доходы предприятий общепита и торговли, которые расположены на пешеходных улицах, не уменьшились, а увеличились. Сам сегмент изменился. Стали меньше торговать бриллиантами — больше спортивной обувью. Увеличился туристический поток более чем на 70%. И все вложения давно окупились. Город становится конкурентным по отношению к другим мегаполисам мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в правительстве России готовы применять различные меры поддержки инвесторов, включая субсидирование ставок и предоставление гарантий.

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