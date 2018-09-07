Австралия заинтересована в импорте автомобилей из Индонезии

Джакарта, , 11:16 — REGNUM Австралия уделяет первоочередное внимание индонезийскому импорту автомобилей согласно заключенному соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами, сообщает Antaranews.

«Благодаря соглашению мы можем облегчить экспорт электромобилей и гибридных моделей, но то, что касается обычных автомобилей, все останется по-прежнему», — заявила глава департамента двусторонних связей министерства торговли Индонезии Ни Маде Аю Мартини.

Хотя производство электромобилей еще не было запущено в Индонезии, партнерство рассматривает долгосрочную перспективу сотрудничества в этой области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита премьер-министра Австралии Скота Моррисона в Индонезию 31 августа стороны подписали совместную декларацию об индонезийско-австралийском всеобъемлющем экономическом партнерстве.

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