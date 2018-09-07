Кольчугинский «Электрокабель» запустил линию вулканизации за 123 млн рублей

Кольчугино, Владимирская область, , 10:55 — REGNUM Новая горизонтальная линия вулканизации кольчугинского завода «Электрокабель» (входит в «Кабельный альянс) увеличение объемов производства контрольных и судовых кабелей на 10−20%, сообщила пресс-служба предприятия.

«На ней можно одновременно накладывать на токопроводящую жилу изоляцию и оболочку (на одножильный кабель). На старом оборудовании — только изоляцию», — пояснил заместитель главного технолога завода Вячеслав Юрьев.

В свою очередь директор «Электрокабеля» Владимир Иванов сообщил, что модернизация оборудования связана с предъявляемыми требованиями судостроителей к качеству продукции. Они касаются как наружного диаметра кабельных изделий, так веса комплектующих, их габаритов и пожаробезопасности. Новая экструзионная линия, по его словам, позволит производить судовые кабели нового поколения.

Отмечается, что объем инвестиций в обновление оборудование составил 123 млн рублей. Расширение производства судовых кабелей происходит в рамках масштабной программы развития завода «Электрокабель».

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