Мэр Москвы: «Мы облизываем инвесторов»

Москва, , 10:44 — REGNUM Для активного привлечения инвесторов нужно вести с ними постоянный диалог, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил 7 сентября, выступая на Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Объем инвестиций вырос в целом по стране за восемь лет процентов на 20, — сказал Собянин. — В Москве за эти годы объем инвестиций вырос на 70% в сопоставимых ценах. Это не спекулятивные инвестиции. Мы в постоянном режиме работаем с инвесторами. Мы собираем крупнейших инвесторов — по сути дела, облизываем их. Спрашиваем: «Чем помочь?» Нужен диалог. Мы ведем жесткий, но справедливый диалог».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на Московском финансовом форуме Сергей Собянин отметил, что состояние экономики РФ достаточно стабильно, чтобы строить планы по реализации национальных проектов.

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