Катырин о проблеме западных компаний, размещающих производства в РФ

Москва, , 10:33 — REGNUM Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин на проведенной конференции «Антисанкции и импортозамещение. Мифы и реальность», организованной ИД «Коммерсант» при поддержке федеральной палаты затронул проблему локализации. С ней, по его словам, нередко сталкиваются сегодня западные компании, размещающие, несмотря на санкции, свои производства в России и обязанные локализовать, то есть использовать в выпускаемом продукте определенный объем российских комплектующих, сырья и т.д.

Сегодня российский вклад в продукт требуется доводить до 70−80%, чтобы он был признан отечественным, а не импортным, и, следовательно, облагался такими же налогами, как и любое чисто российское изделие.

Пришедшие в Россию фирмы, пояснил Сергей Катырин, готовы следовать закону, но, к сожалению, стали нередко сталкиваться с ситуацией, когда производства нужных комплектующих в РФ или просто нет, или, если есть, то не всех, и в установленный законодательством срок «дотянуть» до требуемого уровня локализации не получается. В итоге компании могут попасть в неравные условия конкуренции.

«Нам необходимо поддерживать компании, открывающие новые производства, — считает Сергей Катырин. — Локализация нужна и важна. Но надо также учитывать реальное положение дел, устанавливать сроки локализации, сообразуясь с ситуацией на рынке, учитывая время, необходимое для достижения требуемого российского уровня вклада в продукт».

Подавляющее большинство западных производственных компаний остались работать в России, несмотря на санкции, — например, только порядка пяти процентов германских фирм ушли, остальные держатся, понимая, что российский рынок терять недальновидно, напомнил Сергей Катырин. Проблему локализации можно решить с пользой и для них, и в целом для нашей экономики, заключил он.