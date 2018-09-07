День оружейника в Ижевске могут посетить 300 тысяч участников

Ижевск, , 10:15 — REGNUM Организаторы Дня оружейника в Ижевске ожидают, что общая численность участников рабочих и торжественных мероприятий может достигнуть 300 тысяч человек, сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

«В этом году мы существенно расширили формат празднования Дня оружейника. Кроме традиционных выставочных и торжественных мероприятий, в Ижевске пройдет главный форум для оружейников всей страны», — приводит пресс-служба Союза машиностроителей России слова Бречалова.

Из сообщения следует, что одним из ключевых мероприятий праздничной программы станет Форум оружейников России.

К участию в нем приглашены представители органов власти, главы и специалисты оружейных предприятий, сервисные операторы оборонно-промышленного комплекса и другие. Как отмечается на сайте форума, его ключевыми темами станут повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий отрасли.

День оружейника России пройдет в Ижевске с 18 по 22 сентября, а форум — 18 и 19 сентября.