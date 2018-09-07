Новый макрорегион или тыл великого Китая? — Делягин о будущем ЕАЭС

Москва, , 11:18 — REGNUM Глобальные рынки начинают распадаться на макрорегионы, и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен занять достойное место в новой международной экономической системе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на Конгрессе евразийских СМИ в Алма-Ате.

«Глобальные процессы резко изменились. То, что мы считаем по инерции истерикой господина Трампа, было начато ещё Обамой с Транстихоокеанским и Трансатлантическим партнёрствами, которые были направлены на разрушение глобальных рынков. Глобальные рынки, которые мы так долго строили и наконец построили, начинают распадаться на глазах на макрорегионы», — заявил Делягин.

«То, что мы наивно называем цензурой в социальных сетях, цензурой в поисковике Google, — на самом деле просто это разделение доходит даже до информационных рынков», — добавил он.

По мнению экономиста, с распадом глобальных рынков на макрорегионы ознаменовалась смена вектора развития международной экономики.

«Впереди нас ждёт глобальная депрессия. Это очень грозные и жестокие времена. И сокращение рынков, возможно, приведёт к утрате технологий, о чём с предельной интеллигентностью сказал президент Путин на Питерском экономическом форуме», — указал Делягин.

«В этой ситуации вопрос простой: или мы сможем построить свой макрорегион, несмотря на все наши проблемы и многочисленных тараканов, которые роются в наших головах, и стать равноправным партнёром (Китая). Или мы будем, как уважительно говорят о нас китайцы, «надёжным тылом великого Китая». Одной из провинций, имеющих политическую самостоятельность. В экономическом же плане являющейся придатком Китая. Это реальный выбор, который перед нами стоит, стратегический, но в достаточно близкой перспективе», — подчеркнул он.

Конгресс евразийских СМИ, организованный Евразийским банком развития, проходит в Алма-Ате 5−8 сентября. Участники конференции отметили, что странам — участникам интеграционного объединения удалось сформировать общий рынок товаров и рынок труда и добиться жизнеспособности его институтов.

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