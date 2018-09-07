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Председатель КНР встретится с Путиным во Владивостоке

Экономика

Саммит состоится во время визита главы Китая во Владивосток для принятия участия в работе Восточного экономического форума

Председатель КНР встретится с Путиным во Владивостоке
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Пекин, 7 сентября 2018, 10:11 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, сообщает 7 сентября Reuters.

Саммит состоится во время визита главы Китая во Владивосток для принятия участия в работе Восточного экономического форума. Подобный визит, как отмечают эксперты, является признаком теплых отношений между двумя странами.

Сближение Москвы и Пекина в экономических и военных вопросах является ответом на вызов со стороны Соединенных Штатов, наложивших на Россию ряд санкций и обложив китайские товары высокими пошлинами.

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Российско-китайские отношения
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