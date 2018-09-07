Медведев одобрил строительство северного обхода Владимира

Владимир, , 09:58 — REGNUM Председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил строительство северной объездной дороги вокруг Владимира. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области по итогам встречи Дмитрия Медведева и губернатора Светланы Орловой 6 сентября.

На встрече Светлана Орлова обратилась к главе правительства с просьбой включить строительство дороги в адресную инвестиционную программу. По мнению региональных властей, строительство дороги необходимо, чтобы избавить Владимир от транзитного потока. Сейчас автомобили, следуя из Москвы в Иваново, проезжают в черте Владимира, где организована развязка. При этом по обеим сторонам дороги стоят жилые дома, а сам участок сильно перегружен, здесь нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, глава области попросила поддержать строительство объездных дорог вокруг Киржача и Александрова.

«Соответствующие письма Дмитрий Медведев уже подписал. Сейчас нам предстоит скрупулёзная работа с Министерством транспорта», — сказала Светлана Орлова по итогам встречи.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что строительство северного обхода начнется в ближайшие годы, а завершиться может уже в 2024 году. Минтранс также одобрил строительство объездных дорог вокруг Киржача и Александрова, которые смогут в том числе избавить местные памятники от вредного воздействия. Сроки реализации и стоимость проектов глава министерства не назвал.

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