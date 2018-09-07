По поручению президента: Алтаю выделят транспорт для медиков и школьников

Барнаул, , 09:34 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета средства на автомобили для алтайских медиков и сельских школьников. По данным правительства Алтайского края, в регион должны прийти 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» (они поступят в краевой центр медицины катастроф) и 25 школьных автобусов.

Как известно, более 40% алтайского населения проживает в сельской местности, и машины скорой помощи ежегодно выезжают в сельские районы края около четырех тысяч раз, эвакуируя в медицинские организации третьего уровня около 2000 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

«Приобретение новых реанимобилей значительно повысит качество и доступность неотложной медицинской помощи жителям края», — считают в региональном Минздраве.

На приобретение машин скорой медицинской помощи выделено 107,6 миллиона рублей федеральных средств. Также за счет средств федерального бюджета в регион поступят 25 школьных автобусов марки «ГАЗ» вместимостью 10−12 человек.

«Транспорт будет направлен взамен отслуживших установленные нормативные сроки эксплуатации автобусов. Кроме того, 4 школы, где в этом учебном году организован подвоз учащихся, за счет средств краевого бюджета также получили новые автобусы», — отмечают в региональном правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программа «Школьный автобус» реализуется в Алтайском крае крае с 2003 года. За этот период за счет средств краевого и федерального бюджетов приобретены 928 автобусов.

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