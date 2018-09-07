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Израиль договорился с Украиной о поставках композитных материалов для ВСУ

Экономика

Материалы будут использоваться в бронетанковой, авиастроительной и ракетостроительной отраслях

Киев, 7 сентября 2018, 09:16 — REGNUM  «Промоборонэкспорт», входящий в госконцерн «Укроборонпром» подписал с израильской компанией U.F. Technologies LTD договор о закупках композитных материалов, сообщает 7 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, израильская компания будет поставлять на Украину полимерные и композиционные материалы для бронетанковой, авиастроительной и ракетостроительной отраслей. Подписание соглашения прошло во время форума «MSPO-2018» в польском городе Кельце.

Напомним, украинский «Промоборонэкспорт» также пописал соглашение с Польшей о ремонте торпед для польских ВМС. Также Киев ранее подписал военное соглашение с Польшей о совместных мероприятиях в оборонной сфере и с Румынией о перевозках оборонной продукции.

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Вооруженные силы Украины
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