Израиль договорился с Украиной о поставках композитных материалов для ВСУ

Киев, , 09:16 — REGNUM «Промоборонэкспорт», входящий в госконцерн «Укроборонпром» подписал с израильской компанией U.F. Technologies LTD договор о закупках композитных материалов, сообщает 7 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, израильская компания будет поставлять на Украину полимерные и композиционные материалы для бронетанковой, авиастроительной и ракетостроительной отраслей. Подписание соглашения прошло во время форума «MSPO-2018» в польском городе Кельце.

Напомним, украинский «Промоборонэкспорт» также пописал соглашение с Польшей о ремонте торпед для польских ВМС. Также Киев ранее подписал военное соглашение с Польшей о совместных мероприятиях в оборонной сфере и с Румынией о перевозках оборонной продукции.