«Страны ЕАЭС должны сделать свои валюты надёжным средством сбережения»

Москва, , 08:47 — REGNUM Страны ЕАЭС подошли к пределу своих возможностей в сфере расчётов в национальных валютах, и для дальнейшего прогресса в этом направлении странам союза следует искать новые подходы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Надоршин на Конгрессе евразийских СМИ в Алматы.

«В части расчётов с нацвалютами хорошо видно по статистике, в частности по статистике ЦБ РФ, что мы дошли до чего-то, близкого к пределу. В ряде стран у нас порядка 90% расчётов идут в нацвалютах, и по большому счёту новых достижений больше быть не может», — заявил Надоршин.

Это, однако, не мешает государствам ЕАЭС иметь порядка 50% долларовых депозитов среди предприятий и населения.

«Если мы хотим какие-то дальнейшие продвижения, мы должны продвигать наши нацвалюты как надёжные средства сбережения. Это не то же самое, что расчёт — там риск валютный в течение нескольких дней или недель. Когда я сберегаю, риск измеряется годами. И годами наши собственные резиденты зачастую держать не готовы», — указал экономист.

«Между расчётами и переходом к тому, чтобы наши нацвалюты были полноценным средством, опосредующим финансовые взаимодействия участников на нашем пространстве, должен быть сделан новый шаг и шаг не один», — подчеркнул он.

Помимо этого экономист предложил развивать взаимные торгов пар валют. В настоящее время естественным образом экономическими агентами торгуется одна пара — национальная валюта против доллара, а все остальные курсы пересчитываются уже от неё.

«Может быть, следует делать эти отношения определяющие? Пусть финансовые рынки на них ориентируются в большей степени, чем, например, на доллар? Это усилия, которым никто не уделяет внимания, ибо с ними работать тяжело и очень сложно», — отметил Надоршин.

По его словам, государства, образующие ЕЭАС, в настоящее время ставят слишком сильный акцент на том, что целью интеграции служит в первую очередь смягчение внешних экономических шоков на страны-участники, а не развитие единого рынка как такового. Это также серьёзно затормаживает интеграционный процесс на «евразийском пространстве».

«Может быть, нам нужно больше учиться дружить за, а не дружить против. Это очень большая проблема нашей политики сейчас, которая с трудом большим порождает конструктивное взаимодействие, потому что она очень часто деструктивно ориентирована во внешнее пространство. Но чтобы экономика имела успех, нужно уметь переориентировать экономическую политику и интеграционную политику на другие рельсы — не всегда бежать за тем, что политики хотят навязать», — добавил он.

6 сентября в Алматы состоялся Конгресс евразийских СМИ, на котором чиновники и эксперты обсудили достижения ЕАЭС и деятельность ЕАБР. Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов заявил, что союз добился существенных успехов в переходе на расчёты в национальных валютах. В частности, он отметил, что российский рубль мог бы стать единой расчётной единицей в рамках ЕАЭС.

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