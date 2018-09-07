Омский нефтезавод не согласился с Росприроднадзором о химическом нарушении

Омск, , 08:41 — REGNUM В Омском нефтеперерабатывающем заводе не согласились с выводами специалистов департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу о нарушении требований законодательства об охране атмосферного воздуха, сообщила пресс-служба предприятия.

Из комментария Омского НПЗ следует, что ведущий научный центр России — НИИ Атмосфера — провел повторные замеры и направил полученные пробы Центр лабораторного анализа и технических измерений по Омской области. Там подтвердили отсутствие о-ксилола и выдали соответствующее заключение. В настоящее время завод готовит документы для предоставления в Росприроднадзор.

Напомним, наличие загрязнения химическим веществом о-ксилол было установлено в ходе выездной проверки специалистов Росприроднадзора на объект. В ведомстве сообщили, что завод не имеет разрешения на эмиссию данного вещества, поэтому предприятию было выдано предписание устранить нарушение. В свою очередь, в Омском НПЗ пояснили, что «в процессе производства на проверенном объекте о-ксилол не используется и не образуется».

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