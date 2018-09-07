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Дзержинский завод, где произошёл взрыв, возьмёт кредит на 200 млн рублей

Экономика

Закупка объявлена на открытие кредита в размере 200 млн рублей, целевое назначение – для пополнения оборотных средств

Дзержинский завод, где произошёл взрыв, возьмёт кредит на 200 млн рублей
geralt
Взрыв

Дзержинск, Нижегородская область, 7 сентября 2018, 08:29 — REGNUM  Федеральное казённое предприятие «Завод имени Я. М. Свердлова», где 31 августа 2018 года произошло ЧП, в результате которого погибли пять человек и семеро получили ранения, планирует оформить кредит на сумму 200 млн рублей для собственных нужд. Итоги закупки подведут 11 сентября 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закупка была объявлена 6 сентября 2018 года, а подвести итоги планируется уже 11 сентября. Кредит запланировано взять в форме невозобновляемой кредитной линии на 200 млн рублей сроком до 12 месяцев (до 365 дней) — «для пополнения оборотных средств предприятия». За пользование кредитом компания готова выплатить 17,9 млн рублей, то есть процентная ставка не должна быть выше 8,95%.

Напомним, 31 августа 2018 года на старейшем заводе Дзержинска, являющемся крупным поставщиком продукции для Минобороны РФ, произошёл взрыв во время перегрузки пехотных мин, утилизацией которых занимается предприятие. В результате возник пожар и обрушение конструкций здания. Погибли пятеро человек, семеро пострадали. По данному делу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Одновременно с этим Ростехнадзор ведет собственную проверку, назначено внутреннее расследование. Угрозы повторного взрыва, о которой говорили ранее, нет. Пострадавшие остаются в больнице, одна из них в тяжёлом состоянии.

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