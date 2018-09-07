Полпреду президента РФ в СФО представили ход строительства «Силы Сибири»

Томск, , 08:08 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло ознакомился с ходом строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» во время рабочей поездки в Томскую область и встречи с гендиректором «Газпром трансгаз Томск» Анатолием Титовым, сообщает 7 сентября пресс-служба предприятия.

Завершение основной части строительства линейной части газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области планируется уже в этом году. В следующем газовики проведут испытания газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы. Предполагается, что первые поставки российского газа в Китай состоятся в конце 2019 года.

«Полным ходом ведутся работы на всех объектах магистрального газопровода, — сообщил на встрече Анатолий Титов. — Строятся производственные базы линейных производственных управлений в городах Ленске, Алдане, Нерюнгри, Сковородино и Свободном, идет набор персонала среди местных жителей».

В свою очередь Меняйло отметил не только важность проекта «Сила Сибири» на международном уровне, но и его большое значение для газификации регионов Сибири, что, в свою очередь, будет способствовать развитию производственной и социальной сферы территорий, изменит к лучшему качество жизни сибиряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году между российским «Газпромом» и китайской CNPC был заключен договор о поставках газа сроком на 30 лет. Документ предполагает ежегодную поставку 38 млрд куб. м газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».

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