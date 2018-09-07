Подрядчика РЖД подозревают в хищении у компании 1,3 млрд рублей

Москва, , 08:07 — REGNUM По факту мошенничества руководства компании «Азия-Транс», причинившего ущерб порядка 1,3 млрд рублей «Российским железным дорогам», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 7 сентября РБК.

Отмечается, что производство возбуждено cледственным департаментом МВД в связи с тем, что «Азия-Транс» на протяжении трех лет (с июня 2012 по октябрь 2015 года) вместо того, чтобы на перечисленные деньги оказывать РЖД логистические услуги, выводила средства за границу через фирмы-однодневки.

Как сообщало ИА REGNUM, дочернее общество ОАО «Российские железные дороги» — Петуховский литейно-механический завод в Курганской области — скрыл 5 млн рублей дохода при том, что задолжал по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 8,8 млн.

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