«Пенсионная реформа улучшит благосостояние будущих пенсионеров»

Псков, , 08:03 — REGNUM После озвучивания правительством РФ предложения о повышение пенсионного возраста в обществе витала неопределенность и напряженность до выступления президента РФ Владимира Путина. После его телеобращения к гражданам 29 августа стало всё чётко понятно и ясно — мера вынужденная, но необходимая по ряду экономических показателей, которые сложились в стране на сегодняшний день, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

Реакция общества на предложение правительства была изучена, прошли обсуждения, были внесены предложения и замечания. Все они были проанализированы и поданы в администрацию президента. Важно, что глава государства услышал мнение народа, практически все они были озвучены в его выступлении для внесения поправок в законопроект о повышение пенсионного возраста.

«Деваться некуда, пенсионную реформу проводить надо. Экономическая ситуация показывает, что сейчас на одного пенсионера приходиться чуть больше одного работающего. Тенденция нехорошая, потому что демографический провал 90-х годов внес свою лепту. Повышение пенсионного возраста ни у кого радости не вызывает, но это осознанная необходимость. Но многое будет зависеть и от людей, которые сегодня работают, создают валовый продукт, создают экономику страны, от их качества и количества труда будет зависеть экономическое состояние страны и благосостояние будущих пенсионеров», — высказал свое мнение Сорокин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»