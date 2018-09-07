«ЕАБР может превратить рубль в расчётную единицу ЕАЭС»

Москва, , 07:43 — REGNUM Из-за неустойчивости курса доллара и евро страны ЕАЭС предъявляют всё больший спрос на локальные валюты, такие как рубль и тенге. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов на Конгрессе евразийских СМИ в Алматы.

«У нас во всех странах-учредителях серьёзные проблемы. Все хотят рубли. Из-за волатильности, курсовых колебаний боятся вкладываться или брать на себя обременение в долларах или евро, просят рубли или тенге. Мы сейчас заняты активным поиском, позиционируем себя на рынке локальных валют. Это задача абсолютно тактическая», — заявил Бельянинов.

ЕАБР является активным участником всех бирж стран-учредителей, однако повышенный спрос на локальные валюты, такие как рубль и тенге, существенным образом сказывается на расширении экономического сотрудничества между государствами.

По его словам, российский рубль мог бы стать единой расчётной единицей в рамках ЕАЭС, и компании, сотрудничающие с банком, уже давно готовы к такому решению. Для этого, по существу, не требуются создания новых финансовых институтов — ЕАБР вполне мог бы стать подходящей для этой цели площадкой.

«Будь это не выгодно, к нам бы не обращались казахстанские резиденты, компании, работающие на территории Казахстана, ведущие активную деятельность, при том не только внешнеэкономическую», — подчеркнул он, добавив, что такие фирмы одинаково заинтересованы как в тенге, так и в российском рубле.

6 сентября в Алматы состоялся Конгресс евразийских СМИ, на котором чиновники и эксперты обсудили достижения ЕАЭС и деятельности ЕАБР. Участники конференции отметили, что странам-участникам интеграционного объединения удалось сформировать общий рынок товаров и рынок труда, добиться жизнеспособности его институтов. Тем не менее, после первоначального успеха развитие ЕАЭС замедлилось и столкнулось с новыми проблемами.

По словам Бельянинова, недостаточно развивается данное направление и по линии ЕАБР — инвестпортфель банка на сегодняшний день составляет 3 млрд долларов, что достаточно мало по меркам ВВП стран-учредителей.

На начало 2018 года в инвестпортфеле банка Республика Казахстан занимала первое мечто — чуть больше 40% вложений. ЕАБР активно сотрудничает и помогает взаимодействовать компаниям стран-учредителей, в том числе, например, финансируется производство электровозов Республики Казахстан, идёт активное сотрудничество по линии БЕЛАЗ.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений за последнее время стало сотрудничество по линии финансирования малого и среднего бизнеса в Армении и вложений в энергосистему этой страны. Сейчас ЕАБР уже вложил в Армению около 60 млн долларов, а в дальнейшем инвестиции будут увеличены ещё на 230 млн — при том, что сама Армения вложила в качестве участника в банк 100 тыс. долларов. Совет банка может принять окончательное решение по инвестиционной программе Армении уже в середине сентября 2018 года.

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