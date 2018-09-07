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Выставку Russia Arms Expo вернут в Нижний Тагил?

Экономика

Уральский полпред готов поставить соответствующий вопрос

Екатеринбург, 7 сентября 2018, 06:37 — REGNUM  Нижний Тагил получил шанс вернуть международную выставку вооружений и военной техники Russia Arms Expo. Вопрос об этом готов поставить уральский полпред Николай Цуканов.

Речь о выставке зашла 6 сентября во время прошедшей на территории полпредства встрече Цуканова с журналистами. Полпред отметил, что выставку можно было сохранить, если бы вовремя были приняты необходимые управленческие решения. При этом он добавил, что готов поставить перед федеральным руководством вопрос о возвращении выставки.

Напомним, Russia Arms Expo проводилась в Нижнем Тагиле с 1999 по 2015 год. Вначале она считалась уральской выставкой, затем стала международной. Её регулярно посещали первые лица страны.

В сентябре 2017 года должна была пройти юбилейная X выставка. Но она не состоялась. На уровне федерального руководства было принято решение забрать выставку из региона.

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Выставка вооружений Russia Arms Expo
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