МИД Китая официально подтвердил сроки визита Си Цзиньпина на ВЭФ

Пекин, , 06:36 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в IV Восточном экономическом форуме, об этом официально сообщил представитель МИД Китая, передает 7 сентября агентство Синьхуа.

Глава КНР прибудет в российский порт Владивосток для участия в IV Восточном экономическом форуме по приглашению президента России Владимира Путина, и пробудет на мероприятии с 11 по 12 сентября, заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан во время пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным во время IV Восточного экономического форума. На мероприятие, которое продлится с 11 по 13 сентября ожидается приезд премьера Японии Синдзо Абэ, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и даже север корейского лидера Ким Чен Ына.

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