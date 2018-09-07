Большие торги: дзержинский производитель химпродукции распродаёт 20 зданий

Дзержинск, Нижегородская область, , 06:32 — REGNUM В рамках банкротного дела производителя химической продукции, чьими конечными владельцами являются иностранные компании, ООО «Синтез Ацетон» конкурсный управляющий объявил большую распродажу имущества. В составе лота почти 900 позиций из оборудования и прочего движимого имущества, свыше 20 зданий и сооружений в Восточном промрайоне Дзержинска (Нижегородская область), а также три крупных земельных участка под ними. Торги назначены на 2 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В списке основного лота — земельный участок площадью 62 460 кв. м, более 20 зданий и сооружений. Начальная цена этого имущества — 218 991 996,5 рубля. Также планируется реализовать недостроенную установку риформинга водорода и права требования дебиторской задолженности Mahler AGS GmbH в сумме 121 152 724,6 рубля. Начальная цена второго лота — 95 765 400 рублей.

Владельцем распродаваемого в Дзержинске имущества является ООО «Синтез Ацетон». По данным ЕГРЮЛ, компания создана 30 ноября 2004 года, но с 24 февраля 2015 года находится в стадии ликвидации. Уставный капитал ООО — 30 862 500 рублей, основной вид деятельности — производство прочих основных неорганических химических веществ. Владельцы — московское ООО «Активы Дзержинска», единственным учредителем которого с 2012 года является Bennington Alliance Inc, зарегистрированное на Виргинских островах, и ОАО «Синтез» (доля заложена). Последнее создано еще в 1993 году в Дзержинске, но на 30 июня 2018 года 100% долей общества владеет кипрская компания с ограниченной ответственностью «Клинолина Холдингс Лимитед». В августе 2012 года ходатайство о приобретении 100% акций данной компании в ФАС России подавало московское ООО «АЕ Трейд Холдинг». Последнее занимается оптовой торговлей топливом и принадлежит своему гендиректору Антону Ерохину. Оно также выступало учредителем ликвидированного в Нижнем Новгороде в апреле 2018 года ООО «Газойл».

Стоит отметить, что до октября 2012 года Bennington Alliance Inc. также числилась в числе акционеров ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» из Нижневартовска.

Помимо этого, само ООО «Синтез Ацетон» является совладельцем дзержинского ликвидируемого ООО «Досинтез», специализировавшегося на производстве основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах. Вторым владельцем «Досинтеза» являлось дзержинское ООО «Корунд Актив», чьим основным владельцем является компания, зарегистрированная в Австрии — «PETROCHEMICAL HOLDING GMBH» (второй совладелец, с небольшой долей — Иосиф Хайцин).

ООО «Синтез Ацетон» с августа 2014 года находилось под наблюдением. В феврале 2015 года компанию признали банкротом. На тот момент реестр кредиторов содержал претензии на сумму 458 893 510,47 рубля.

«Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что значения показателей платежеспособности предприятия не протяжении всего анализируемого периода не соответствовали значениям, премлемым для нормального функционирования. На последнюю отчетную дату сложилась ситуация, при которой общество не способно удовлетворить требования кредиторов на за счет активов, ни за счет выручки. Таким образом, на данный момент ООО «Синтез Ацетон» является неплатежеспособным и неэффективным с точки зрения его хозяйственной деятельности. На протяжении всего анализируемого периода организация испытывала недостаток собственных источников финансирования и было зависимо от действий своих кредиторов. Структура источников финансирования неудовлетворительна для данного вида деятельности. Принадлежащего должнику имущества достаточно для покрытия расходов по делу о банкротстве», — отмечалось в определении суда.

На сегодня компания находится в процессе ликвидации.