Минприроды РФ расскажет на ВЭФ о природных богатствах Дальнего Востока

Владивосток, , 05:46 — REGNUM На четвёртом Восточном экономическом форуме инвесторам покажут 10 природных чудес Дальнего Востока и предложат посетить «Экопарк». Такое наполнение экспозиции, которую готовит к ВЭФ министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Демонстрировать природные богатства регионов Дальнего Востока будут в отдельном павильоне на набережной кампуса Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ). В здании, возведённом по заказу министерства природы, сделают фотозону и суперсовременный VR-кинотеатр, а также организуют презентацию проектов по сохранению амурского тигра и выставку новой техники заповедных антибраконьерских бригад.

Помимо этого посетителям павильона покажут 10 уникальных природных чудес регионов ДФО. Интересующиеся дальневосточной природой смогут узнать множество интересных фактов о природных богатствах этого федерального округа, в том числе о необычном скальном комплексе Ленские столбы, долине реки Бикин, где обитает 10% мировой популяции амурского тигра, национальном парке «Берингия» с термоминеральными источниками и дикими северными пляжами, к которым приплывают на отдых моржи и тюлени.

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Гостям ВЭФ также покажут «Экопарк» — экологическую тропу, с помощью которой можно будет ознакомиться с особенностями природы каждого региона ДФО. На отведённой Якутии зоне Минприроды представит недавно образованный нацпарк «Ленские столбы».

На тематической площадке «Заповедный Дальний Восток» Минприроды России представит программы сохранения биоразнообразия на Дальнем Востоке, проекты по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также программы развития экологического туризма и инфраструктуры на ООПТ.

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Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 11 — 13 сентября. Мероприятие намерены посетить делегации из Японии, Франции, Китая, Индии и КНДР.