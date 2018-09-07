Пятница, 7 Сентября 2018 года
05:31:54 МСК

На Украине заявили о наличии самых больших запасов газа в мире

Экономика

Только для этого всего-то нужно $5-$7 млрд инвестиций

Киев, 7 сентября 2018, 04:36 — REGNUM  В распоряжении Украины находятся «колоссальные» запасы газа, которые якобы являются одними из самых больших в мире, заявил депутат Верховной рады Сергей Тарута телеканалу NewsOne.

По его словам, Украине всего нужно $5-$7 млрд инвестиций в нефтегазовую отрасль, чтобы обеспечить независимость страны от импортного газа. При этом Украина якобы сможет начать экспортировать не менее «колоссальные» объемы газа в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября эксперты заявили, что реверсный газ для Украины обходится на 25% дороже, чем тот же самый газ, закупаемый у России напрямую. По подсчетам экспертов, Украина за четыре года реверса газа из Словакии переплатила почти два миллиарда долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена «реверса» газа из ЕС для Украины: 2 млрд долларов за 4 года

Читайте развитие сюжета: МИД Украины выдал американский арбуз за отечественный

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина сегодня: фантазии и реальность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить