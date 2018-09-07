На Украине заявили о наличии самых больших запасов газа в мире

Киев, , 04:36 — REGNUM В распоряжении Украины находятся «колоссальные» запасы газа, которые якобы являются одними из самых больших в мире, заявил депутат Верховной рады Сергей Тарута телеканалу NewsOne.

По его словам, Украине всего нужно $5-$7 млрд инвестиций в нефтегазовую отрасль, чтобы обеспечить независимость страны от импортного газа. При этом Украина якобы сможет начать экспортировать не менее «колоссальные» объемы газа в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября эксперты заявили, что реверсный газ для Украины обходится на 25% дороже, чем тот же самый газ, закупаемый у России напрямую. По подсчетам экспертов, Украина за четыре года реверса газа из Словакии переплатила почти два миллиарда долларов.

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