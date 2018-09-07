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Маленькие, но два. ВТБ присмотрел региональные активы

Экономика

Костин: «Скоро все откроется»

Москва, 7 сентября 2018, 02:43 — REGNUM  ВТБ собирается купить два «маленьких» региональных банка в течение этого года, заявил Андрей Костин, глава банка, передает РБК.

По словам главы ВТБ, новые активы позволят банку «нарастить наш бизнес только в двух конкретных областях».

«Скоро все откроется, — сказал Костин. — Сейчас будут переговоры, до конца поставим точку и все расскажем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в ВТБ заявили, что идут переговоры о приобретении нескольких банков. ВТБ рассматривает варианты приобретения не только банка «Возрождение».

Читайте подробнее: ВТБ объявил о готовности приобрести несколько банков, включая «Возрождение»

Читайте ранее в этом сюжете: Покупатели определились с главой банка «Возрождение»

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Банковское дело
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