Маленькие, но два. ВТБ присмотрел региональные активы

Москва, , 02:43 — REGNUM ВТБ собирается купить два «маленьких» региональных банка в течение этого года, заявил Андрей Костин, глава банка, передает РБК.

По словам главы ВТБ, новые активы позволят банку «нарастить наш бизнес только в двух конкретных областях».

«Скоро все откроется, — сказал Костин. — Сейчас будут переговоры, до конца поставим точку и все расскажем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в ВТБ заявили, что идут переговоры о приобретении нескольких банков. ВТБ рассматривает варианты приобретения не только банка «Возрождение».

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