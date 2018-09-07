Грузия намерена расширить режим свободной торговли с Азербайджаном

Тбилиси, , 01:16 — REGNUM Необходимо расширить режим свободной торговли между Грузией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«Азербайджан является нашим стратегическим партнером. Я хочу вам сказать, что встреча [в Баку] была очень плодотворной. Вам известно, что межу нами есть режим свободной торговли, однако у него есть определенные погрешности. Вместе с тем, нашей позицией является то, чтобы мы расширили существующую рамку режима свободной торговли с Азербайджаном, и к нему должна прибавиться сфера обслуживания», — цитирует Бахтадзе Грузия Online.

Согласно статистическим данным, Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. С января по июль внешнеторговый оборот между Грузией и Азербайджаном составил более $584 млн.

Страны надеются к концу 2018 года увеличить торговый оборот до 1 миллиарда. Однако, по словам Бахтадзе, этого недостаточно и показатель в течение следующих двух лет должен вырасти на 50−60%.

Грузинский премьер также предлагает азербайджанской стороне создавать в Грузии совместные предприятия, чтобы в дальнейшем вывозить создаваемую продукцию в ЕС. Это возможно благодаря подписанному Грузией в 2014 году Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

«Вместе с тем, мы договорились, что соответствующие ведомства рассмотрят и сформируют совместные предприятия, которые дадут возможность использовать более эффективно наш режим свободной торговли с Европой и увеличить экспорт из нашей страны в направлении Евросоюза», — заключил премьер.