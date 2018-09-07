Загреб, , 01:06 — REGNUM Хорватия хочет участвовать в проекте Южного газового коридора. Об этом сказала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на пресс-конференции 6 сентября в Загребе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Хорватия в будущем превратится в более развитый узел этого региона. Для этого мы хотели бы участвовать также в проекте газопровода, реализуемого Азербайджаном и проходящего через территории многих стран. Как известно, на берегу Адриатического моря в рамках этого проекта прокладывается трубопровод. Мы также заинтересованы в строительстве терминала сжиженного газа на острове Крк Хорватии. Это еще более расширит выход Азербайджана на энергетические рынки», — сказала Грабар-Китарович.

В этой связи она отметила, что недавно принято решение закрыть временный офис в Азербайджане и открыть в Баку постоянное посольство Хорватии.

Как стало известно ранее, затраты ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) в рамках проекта создания ЮГК по состоянию на конец июля 2018 года составили $9,3 млрд.

«Общий объем расходов, которые придутся на ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» в рамках проекта создания ЮГК по 2020 год включительно, оценивается в $11,5 млрд. На конец июля CQD на реализацию проекта уже инвестировано $9,3 млрд.», — отметили в компании.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд. Запуск проекта состоялся 29 мая 2018 года.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.