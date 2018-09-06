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Уолл-стрит: Dow Jones отстоял позиции, Nasdaq и S&P закрылись в минусе

Экономика

К снижению индексов Nasdaq и S&P 500 привело падение акций крупнейших интернет-компаний

Нью-Йорк, США, 6 сентября 2018, 23:45 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США закрылись разнонаправленно — Dow Jones отстоял позиции и даже продемонстрировал небольшой рост, Nasdaq и S&P 500 показали снижение в пределах процента, 6 сентября передает агентство Reuters.

К моменту окончания торгов на Уолл-стрит, индекс Dow Jones вырос на 20,88 пункта (0,08%), до 25 995,87 пункта, индекс S&P 500 потерял 10,55 пункта (0,37%) и закрылся на отметке 2878,05 пункта, индекс Nasdaq Composite упал на 72,45 пункта (0,91%), до7922,73 пункта.

К снижению индексов Nasdaq и S&P 500 привело падение акций крупнейших интернет-компаний — за день на несколько процентов просели Facebook, Twitter и Alphabet.

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